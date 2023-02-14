Как сообщается в пресс-релизе Офиса президента, 22 февраля на предстоящей встрече с лидерами стран основное внимание планируется уделить региональной безопасности, поддержке Украины и подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле этого года.
ELTA напоминает, что пресс-секретарь Белого дома сообщила в пятницу, что президент США посетит Польшу 20-22 февраля, встретится с президентом Анджеем Дудой, проведет встречу с лидерами стран "Бухарестской девятки " и выступит с речью накануне годовщины российского вторжения в Украину.
Как заявила Карин Жан-Пьер на пресс-конференции, президент Д. Байден обсудит с А. Дудой " двустороннее сотрудничество, а также общие усилия по поддержке Украины и усилению мер НАТО по сдерживанию".
Ранее президент Литвы Г. Науседа подтвердил, что в июле во время саммита НАТО в Вильнюсе в Литву приедет лидер США.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Paradoksas: kelionių kainos sparčiai kyla, bet keliautojų daugėja – organizatoriai pataria, kaip užsitikrinti gerą kainą aktyviau renkasi ir egzotines šalis
TOP новостей
Новейший президентский рейтинг: позиция одного лидера тройки снижается
В новейших рейтингах – перемены в тройке лидеров....
Эфир Delfi с производителем бронемашин Senator, воюющих в Украине
После выпуска новостей - интервью с гендиректором...
ГСРЭ: с марта тариф общественного энергоснабжения будет наполовину ниже
Государственный cовет по регулированию энергетики...
"Когда мы были в СССР…": как "Палецкис и Ко" играют на ностальгических чувствах к СССР – и на руку Кремлю
Если Кремль что и умеет делать хорошо, так это...
Аналитик: Кремль теряет влияние в Азии и на Ближнем Востоке
“Россия теряет влияние в Азии и на Ближнем Востоке, а...