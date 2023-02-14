Как сообщается в пресс-релизе Офиса президента, 22 февраля на предстоящей встрече с лидерами стран основное внимание планируется уделить региональной безопасности, поддержке Украины и подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле этого года.

ELTA напоминает, что пресс-секретарь Белого дома сообщила в пятницу, что президент США посетит Польшу 20-22 февраля, встретится с президентом Анджеем Дудой, проведет встречу с лидерами стран "Бухарестской девятки " и выступит с речью накануне годовщины российского вторжения в Украину.

Как заявила Карин Жан-Пьер на пресс-конференции, президент Д. Байден обсудит с А. Дудой " двустороннее сотрудничество, а также общие усилия по поддержке Украины и усилению мер НАТО по сдерживанию".

Ранее президент Литвы Г. Науседа подтвердил, что в июле во время саммита НАТО в Вильнюсе в Литву приедет лидер США.