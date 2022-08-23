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Во вторник президент Литвы Гитанас Науседа встретился с еврокомиссаром по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюсом Синкявичюсом, сообщила Группа по вопросам коммуникации офиса главы государства.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

Глава государства и еврокомиссар обсудили поддержку, которую Европейский союз оказывает Украине, инфраструктурные проекты ЕС, имеющие важное значение для стран Балтии, а также вопросы энергетики и климатической политики.

Президент подчеркнул важность продолжения и увеличения поддержки ЕС Украине и эффективного выполнения уже принятых решений. Гитанас Науседа и Виргиниюс Синкявичюс обсудили цели климатической политики ЕС и решения, предлагаемые в текущем контексте.

"Необходимо оценить предлагаемые шаги как в контексте войны, так и в контексте цен на энергоносители. Мы должны обеспечить, чтобы уровень энергетической бедности не увеличивался и чтобы принимаемые решения защищали наиболее уязвимые слои населения", - отметил глава государства.

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