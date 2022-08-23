Глава государства и еврокомиссар обсудили поддержку, которую Европейский союз оказывает Украине, инфраструктурные проекты ЕС, имеющие важное значение для стран Балтии, а также вопросы энергетики и климатической политики.

Президент подчеркнул важность продолжения и увеличения поддержки ЕС Украине и эффективного выполнения уже принятых решений. Гитанас Науседа и Виргиниюс Синкявичюс обсудили цели климатической политики ЕС и решения, предлагаемые в текущем контексте.

"Необходимо оценить предлагаемые шаги как в контексте войны, так и в контексте цен на энергоносители. Мы должны обеспечить, чтобы уровень энергетической бедности не увеличивался и чтобы принимаемые решения защищали наиболее уязвимые слои населения", - отметил глава государства.