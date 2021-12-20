"Нет ваших угроз и наших угроз, нет вашей безопасности и нашей безопасности. Наши угрозы и безопасность общие. Думаю, что мы сделаем все, чтобы сплотить союзников, сформировать коалиции, убедить сомневающиеся государства", - сказал глава государства в понедельник в украинской Гуте.
Он сказал это после встречи с президентами Польши и Украины Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским.
По его словам, послания Евросоюза России ясно: "В случае агрессии в Украине последствия будут тяжелыми, а попытка провести красные линии и восстановить зоны влияния неприемлема и ее не потерпят".
Как сказал президент, каждая страна вольна принимать решения о своем будущем.
"Ни у кого нет права вето относительно выбора суверенных, независимых и демократических государств", - сказал Науседа.
В последнее время Россия сконцентрировала на границе с Украиной около 100 тыс. военнослужащих. Эти маневры вызывают большую обеспокоенность у стран Запада, которые опасаются нападения Москвы.
Блок НАТО предупредил Россию, что в случае нападения для нее будут иметь место масштабные "стратегические и экономические" последствия. Между тем Москва отрицает опасения по поводу вторжения в Украину, а концентрацию войск объясняет стремлением не допустить присоединение Украины к НАТО.
Россия на минувшей неделе обнародовала адресованные к НАТО и США требования в сфере безопасности, в которых указано, что Альянс не может принимать никаких новых членов и не должен создавать никакие военные базы в бывших советских странах.
Эти условия выдвинуты потому, что Россия требует, чтобы блок НАТО отказался от обязательства принять в будущем в свои ряды Грузию и Украину.
В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда сказал, что у России нет права выдвигать ультиматумы, и она сама должна уйти с границ Украины.
"Если говорить о том, кто здесь должен отойти хотя бы на шаг, то это должна сделать Россия, которая в течение 13 лет просто осуществляет акты агрессии, хочет вернуть имперскую политику", - отметил он.
По словам польского лидера, западные страны должны принять "превентивные меры и жестко требовать отхода".
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ответ Евросоюза и НАТО России должен носить превентивный характер, а не последовать уже после вероятного вторжения в Украину.
"Что останется после того, когда это нападение будет осуществлено? Вот в чем вопрос, - сказал украинский президент. - Я считаю, думать, что президент России отступит... Ну, я считаю, что не стоит этого ожидать. Должны иметь место очень мощные превентивные шаги и санкции, чтобы он даже не думал о возможности переброски этих вооружений или наращивании военных мощностей".
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