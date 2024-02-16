Президент Литвы: в такой день для нас нет непреодолимых препятствий или недостижимых целей

Дорогие жители Литвы!

16 февраля мы празднуем свое Государство. Государство, которое создали наши предки много веков назад. Государство, которое каждый день создаем мы сами. Государство, которое мы передадим будущим поколениям.

Мы протягиваем друг другу руки и в единении сердец мы чувствуем Литву. Сила, идущая из прошлого, объединяет нас и ведет по пути гражданской добродетели.

В такой день, как сегодня, мы знаем – для нас нет непреодолимых препятствий или недостижимых целей.

Пусть понимание этого вдохновляет нас каждый раз, когда становится трудно или охватывает неуверенность в будущем.

Будем и дальше заботиться о нашем наследии, чтобы жить достойно и быть свободными в этом мире. Поможем тем, кто нуждается в нашей помощи. Давайте вместе строить государство, которым можно гордиться сейчас и всегда.