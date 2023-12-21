Президент Литвы в Шилуте: наши границы надежно защищены

Президент отметил, что государственная граница надежно защищена, системы мониторинга и реагирования работают эффективно.
"Пограничники нашего государства знают, что делают. К сожалению, геополитическая ситуация в регионе остается напряженной, поэтому мы должны быть готовы предотвратить возможные потоки нелегальной миграции и в будущем. (...) Мы прекрасно понимаем, рядом с каким соседом мы живем, поэтому, к сожалению, хотя ситуация на наших границах на данный момент не представляет угрозы, мы не можем успокоиться", - сказал президент.
Во время работы в Шилуте глава государства также провел встречу с мэром района, на которой обсудил вопросы здравоохранения в районе, ситуацию с образованием, организацию инклюзивного образования, принципы программы социального жилья, финансирование польдеров и системы насыпей.
Глава страны подчеркнул, что главной целью реорганизации учебных заведений должно стать обеспечение стандарта качества образования для всех учащихся страны, независимо от того, где они проживают.