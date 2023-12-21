Президент Литвы в Шилуте: наши границы надежно защищены

"Пограничники нашего государства знают, что делают. К сожалению, геополитическая ситуация в регионе остается напряженной, поэтому мы должны быть готовы предотвратить возможные потоки нелегальной миграции и в будущем. (...) Мы прекрасно понимаем, рядом с каким соседом мы живем, поэтому, к сожалению, хотя ситуация на наших границах на данный момент не представляет угрозы, мы не можем успокоиться", - сказал президент.