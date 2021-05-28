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Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что удаленное обучение наносит вред социальным навыкам учеников и самому процессу обучения, поэтому с сентября "без всяких исключений" все ученики должны вернуться в школы.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

"Я полностью согласен и понимаю, что надо как можно скорее вернуть детей в школы, поскольку разрываются социальные связи, утрачиваются навыки общения, страдает сам процесс обучения, и некоторые даже привыкают к удаленке настолько, что не хотят возвращаться в школу", – сказал глава страны в интервью Шяуляйскому телевидению.

"Это плохо. Мы должны сделать все, чтобы с нового учебного года не было никаких отговорок, никаких исключений, чтобы все ученики – с первого класса по последний вернулись в школы", – прибавил он.

Напомним, что из-за пандемии и карантинных ограничений в Литве учебный процесс проходит с перебоями с весны прошлого года. Сейчас в части муниципалитетов дети перед возвращением в школу и затем регулярно сдают тесты на коронавирус, в других муниципалитетах тестироваться не надо. Большая часть учеников 5-11 классов учится дома.

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