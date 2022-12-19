Президент Литвы в Риге впервые встретился с премьером Великобритании

"Первая встреча с премьер-министром Сунаком сегодня в Риге. Мы будем и впредь развивать стратегические двусторонние отношения и углублять сотрудничество по вопросам региональной безопасности. Мы решительно поддерживаем Украину", — написал Науседа в своем твиттере в понедельник.
Они участвуют во встрече руководителей государств-членов Объединенных экспедиционных сил в Риге в понедельник.
Сунак стал третьим премьер-министром Великобритании в этом году 25 октября. Он заменил Лиз Трасс, которая ушла в отставку 20 октября.
First meeting with 🇬🇧 PM @RishiSunak in Riga today.
We will continue fostering 🇱🇹-🇬🇧 strategic bilateral relationship and deepening cooperation on regional security matters.
We stand strong on support to Ukraine 🇺🇦. pic.twitter.com/O1TnwUTrqw— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) December 19, 2022
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