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Президент Литвы Гитанас Науседа впервые встретился в понедельник в Риге с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
Президент Литвы в Риге впервые встретился с премьером Великобритании
© ELTA / Josvydas Elinskas

"Первая встреча с премьер-министром Сунаком сегодня в Риге. Мы будем и впредь развивать стратегические двусторонние отношения и углублять сотрудничество по вопросам региональной безопасности. Мы решительно поддерживаем Украину", — написал Науседа в своем твиттере в понедельник.

Они участвуют во встрече руководителей государств-членов Объединенных экспедиционных сил в Риге в понедельник.

Сунак стал третьим премьер-министром Великобритании в этом году 25 октября. Он заменил Лиз Трасс, которая ушла в отставку 20 октября.

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