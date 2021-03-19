Науседа собирается сделать прививку в 9.30 ч. утра в одном из филиалов столичной Центральной поликлиники.
Привиться вакциной AstraZeneca в понедельник также планируют и председатель сейма Виктория Чмилите-Нильсен, премьер Ингрида Шимоните и министр здравоохранения Арунас Дулькис. Они прививаются, чтобы повысить доверие к этой вакцине у жителей страны.
В Литве и целом ряде стран Европы вакцинация AstraZeneca была остановлена из-за случаев сгущения крови, установленных у нескольких десятков из миллионов привитых людей.
После заявления Европейского агентства лекарственных средств о том, что вакцина компании AstraZeneca от COVID-19 является безопасной и эффективной, в Литве в пятницу возобновлены прививки ею.
Министр здравоохранения в четверг сообщил, что список приоритетных групп вакцинации будет пополнен руководителями государствами, членами сейма и правительства.
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