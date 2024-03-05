Президент Литвы в Польше: мы продолжим совместную работу по укреплению безопасности наших стран и всего восточного фланга НАТО

По словам главы государства, Польша принимает непосредственное участие в укреплении безопасности Балтийского региона, активно участвует в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, участвует в совместных военных учениях.

Г. Науседа подчеркнул, что Россия останется главной и долгосрочной военной угрозой для всего Альянса, поэтому тесное и солидарное сотрудничество с Польшей в области безопасности и обороны является для Литвы приоритетом стратегического значения, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.

" Литва и Польша одинаково понимают угрозы безопасности. Мы продолжим совместную работу по укреплению безопасности наших стран и всего восточного фланга НАТО", - отметил глава государства в Польше.

Эти маневры являются частью крупнейших в этом году учений НАТО Steadfast Defender 2024 . Вместе с главой Польши президент наблюдал за совместной операцией войск союзников по форсированию реки Вислы.

"Я убежден, что мы будем и дальше укреплять наше партнерство, реализуя инициативы в области безопасности, а также совместно развивая оборонную промышленность", - сказал президент.

Как отметил Г. Науседа, планы по повышению оперативной совместимости вооруженных сил Литвы и Польши являются отправной точкой и важным средством дальнейшего обеспечения совместного усиления сдерживания и обороны в нашем регионе.

Президент упомянул о принятых Литвой еще до Вильнюсского саммита НАТО решениях по формированию национальной дивизии, а также о принятых на саммите НАТО решениях о новых оборонных планах, наращивании потенциала союзников в регионе и усилении интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны.