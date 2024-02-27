Президент Литвы в Париже: срочная военная помощь Запада Украине сейчас важна как никогда

"Инициатива Президента Франции придать дополнительный политический импульс поддержке Украины со стороны Запада своевременна и необходима", - сказал глава Литвы после встречи.
Президент подчеркнул, что этот год особенно важен для обороны Украины. По словам главы государства, участники встречи сошлись во мнении, что нужны конкретные меры, а не обещания.
"Мы знаем, что нужно Украине в ближайшее время, а еще лучше – сегодня: боеприпасы, средства ПВО, увеличение объемов производства практически по всем категориям вооружений. Военная помощь сегодня является приоритетом", - сказал Г. Науседа.
По утверждению главы Литвы, нынешние обязательства государств недостаточны, их необходимо повышать.
"В долгосрочной перспективе нам нужно думать о том, как более эффективно, творчески и качественно оказывать поддержку. Во время встречи я подчеркнул, что Литва последовательно поддерживает Украину и является одной из наиболее активно поддерживающих ее стран в мире", - сказал президент.
Г. Науседа отметил, что помощь нашей страны Украине составляет около 1,82 проц. ВВП Литвы и превышает 1 млрд. евро, но, к сожалению, так происходит не везде.
"Необходимо еще шире распространять информацию и подчеркивать в странах-союзниках, почему важно, чтобы все активно способствовали победе Украины", - подчеркнул президент Литвы.