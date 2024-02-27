Президент Литвы в Париже: срочная военная помощь Запада Украине сейчас важна как никогда

"Инициатива Президента Франции придать дополнительный политический импульс поддержке Украины со стороны Запада своевременна и необходима", - сказал глава Литвы после встречи.

Президент подчеркнул, что этот год особенно важен для обороны Украины. По словам главы государства, участники встречи сошлись во мнении, что нужны конкретные меры, а не обещания.

"Мы знаем, что нужно Украине в ближайшее время, а еще лучше – сегодня: боеприпасы, средства ПВО, увеличение объемов производства практически по всем категориям вооружений. Военная помощь сегодня является приоритетом", - сказал Г. Науседа.

По утверждению главы Литвы, нынешние обязательства государств недостаточны, их необходимо повышать.