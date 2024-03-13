Президент Литвы в Париже: культура – лучшее свидетельство общности двух стран

Обращаясь к участникам мероприятия, которое проходило в соборе Святого Людовика Дома инвалидов, глава государства приветствовал тот факт, что соглашение, достигнутое в 2021 году с президентом Франции Э. Макроном, превратилось в Литовский сезон во Франции.

По словам Г. Науседы, в Париже, как и во всей Франции, есть много знаков Литвы, ее истории и современной культуры, которые свидетельствуют о живом взаимодействии Литвы с этой страной.

Глава государства выразил уверенность, что Литовский сезон во Франции раскроет Литву во всех красках, представляя французской публике не только культурные, но и академические, интеллектуальные, экономические и социальные достижения Литвы. Президент подчеркнул, что язык культуры – это лучший способ засвидетельствовать общность двух стран.