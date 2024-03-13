Президент Литвы в Париже: культура – лучшее свидетельство общности двух стран

Обращаясь к участникам мероприятия, которое проходило в соборе Святого Людовика Дома инвалидов, глава государства приветствовал тот факт, что соглашение, достигнутое в 2021 году с президентом Франции Э. Макроном, превратилось в Литовский сезон во Франции.
По словам Г. Науседы, в Париже, как и во всей Франции, есть много знаков Литвы, ее истории и современной культуры, которые свидетельствуют о живом взаимодействии Литвы с этой страной.
Глава государства выразил уверенность, что Литовский сезон во Франции раскроет Литву во всех красках, представляя французской публике не только культурные, но и академические, интеллектуальные, экономические и социальные достижения Литвы. Президент подчеркнул, что язык культуры – это лучший способ засвидетельствовать общность двух стран.
"Литовский сезон пройдет в самое подходящее время. Потому что лучшее время для дружбы – сегодня. Наша способность смотреть в одном направлении как никогда актуальна в контексте фундаментальных геополитических переломов, когда нам необходимо позаботиться о безопасности Европы и обеспечить ее будущее", - сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что Литва и Франция сегодня вместе строят Европу, которая никогда, даже перед лицом самых серьезных кризисов, не перестает свидетельствовать и отстаивать наши общие ценности и идеалы.
Как указывает Президентура, в рамках Литовского сезона во Франции пройдет более 200 мероприятий, в которых примут участие более 500 представителей искусства, исполнителей, представителей других сфер из Литвы. Также пройдут мероприятия, связанные с развитием дипломатии, экономики и инноваций, будут осуществляться проекты сотрудничества в области науки и образования.
Литовский сезон во Франции проходит под девизом "Другой – такой же /Se voir en l'autre" и предлагает взглянуть на современную геополитическую и социокультурную среду Европы с точки зрения Литвы.