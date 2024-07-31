Президент Литвы в Медининкай: мы запомним это как знак бессилия разваливающейся империи

„Литва выстояла, оккупанты были вынуждены отступить. Через какое-то время, возможно слишком большое, мы тоже успокоились, думая, что Медининкскую трагедию следует считать исключением, а не правилом. Однако эту оплошность пришлось признать. Признать истину, что мы должны иметь не только серьезную государственную границу и серьезный барьер на границе с Беларусью, но и современную армию, сильных союзников и единое общество, настроенное дать отпор“, - сказала И. Шимоните в своей речи.