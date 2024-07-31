Президент Литвы в Медининкай: мы запомним это как знак бессилия разваливающейся империи

„Преступление, совершенное в этом месте 33 года назад, должно было продемонстрировать мощь оккупантов. Но мы навсегда запомним его как символ бессилия распадающейся империи. Трагедия еще раз показала ничтожность режима, который в итоге неизбежно проиграл. Как и в Украине, я верю, что нынешний российский режим проиграет“, - заявил Г. Науседа на мероприятии в Медининкай.
„Наши противники по-прежнему путают насилие с правдой. Поэтому их снова ждет разочарование. Нет силы более могущественной, чем те, кто борется за свободу, справедливость и человеческое достоинство. Нет большего стимула к самопожертвованию, чем осознание того, что на той стороне тают последние остатки человечности“, - подчеркнул глава страны.
Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен вторит лидеру страны и уверяет, что война, развязанная Россией в Украине, является свидетельством попытки возродить рухнувшую империю.
„За это время многое изменилось как в Литве, так и в мире. Империя, рухнувшая более трех десятилетий назад, пытается вновь возродиться, укрепить свою мощь. Самый кровавый и красноречивый пример – война против Украины. (...) однако одно не изменилось. Это безоговорочная решимость защищать свою свободу. Это было самым важным тогда, и остается самым важным сейчас“, - подчеркнула в своей речи В. Чмилите-Нильсен.
Премьер-министр Ингрида Шимоните подчеркнула, что Литва как государство за последние три десятилетия стала чрезвычайно сильной.
„Литва выстояла, оккупанты были вынуждены отступить. Через какое-то время, возможно слишком большое, мы тоже успокоились, думая, что Медининкскую трагедию следует считать исключением, а не правилом. Однако эту оплошность пришлось признать. Признать истину, что мы должны иметь не только серьезную государственную границу и серьезный барьер на границе с Беларусью, но и современную армию, сильных союзников и единое общество, настроенное дать отпор“, - сказала И. Шимоните в своей речи.
„Мы громко говорим об угрозах и нашей растущей силе не потому, что мы яростные, а для того, чтобы любой захватчик ясно понял, что на нас не стоит покушаться“, - подчеркнула она.
31 июля 1991 года на пограничном посту с Беларусью в Медининкай советские омоновцы убили семерых сотрудников таможни и полиции, охранявших государственную границу. В резне выжил только один человек, получив крайне тяжелые ранения – таможенник Т. Шярнас.