"Все изменилось 24 февраля 2022 г., когда началось незаконное вторжение России в Украину. На наш континент вернулась невообразимая для многих война. В ответ на жестокую агрессию России Литва с самого начала демонстрировала твердое лидерство, поддерживая Украину и защищая европейские ценности. Для нас будет честью принять президента Гитанаса Науседу в Европейском парламенте и обсудить общие вызовы спустя год после начала вторжения", - сказала председатель ЕП Роберта Метсола.
В предварительной повестке пленарной сессии ЕП в марте для обращения президента Г. Науседы и дискуссии с лидерами фракций ЕП отведены полтора часа.
На пленарных заседаниях в цикле дискуссий "Это Европа" Европарламент приглашает лидеров ЕС поделиться своим мнением и решениями по вызовам, стоящим перед Европой. Президент Литвы Г. Науседа станет восьмым лидером стран ЕС, принявшим участие в этом цикле дискуссий.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новый опрос: за кого будут голосовать вильнюсцы на муниципальных выборах
Центр исследования общественного мнения и рынка Vilmorus...
Путин: Россия приостанавливает участие в договоре по СНВ
Президент России Владимир Путин выступил сегодня с...
Эфир Delfi: Кремлевских планов громадье — Беларусь, Молдова и обращение Путина
В Вильнюсе зафиксированы новые случаи нападения на...
Где же 300 млрд для Украины? Финансовые власти ЕС так и не нашли резервы российского ЦБ
Как стало известно Delfi, вопреки заверениям европейских...
Литва устала ждать: хочет сама вводить санкции, тех, кто их будет обходить, ждут значительные штрафы
Министерство иностранных дел Литвы отреагировало на...