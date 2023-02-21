"Все изменилось 24 февраля 2022 г., когда началось незаконное вторжение России в Украину. На наш континент вернулась невообразимая для многих война. В ответ на жестокую агрессию России Литва с самого начала демонстрировала твердое лидерство, поддерживая Украину и защищая европейские ценности. Для нас будет честью принять президента Гитанаса Науседу в Европейском парламенте и обсудить общие вызовы спустя год после начала вторжения", - сказала председатель ЕП Роберта Метсола.

В предварительной повестке пленарной сессии ЕП в марте для обращения президента Г. Науседы и дискуссии с лидерами фракций ЕП отведены полтора часа.

На пленарных заседаниях в цикле дискуссий "Это Европа" Европарламент приглашает лидеров ЕС поделиться своим мнением и решениями по вызовам, стоящим перед Европой. Президент Литвы Г. Науседа станет восьмым лидером стран ЕС, принявшим участие в этом цикле дискуссий.