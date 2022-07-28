В день государственности Украины он выступит в Верховной Раде, встретится с президентом этой страны Владимиром Зеленским и вручит ему Орден Витаутаса Великого с золотой цепью.
Эта высшая награда Литвы будет вручена Зеленскому за заслуги в борьбе вместе с украинским народом за свободу и демократические ценности в Европе.
В четверг планируется также посещение Ирпеня, города, столкнувшегося с жестокой агрессией российских военных.
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