aA
Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг находится с визитом в Киеве.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© AFP/Scanpix

В день государственности Украины он выступит в Верховной Раде, встретится с президентом этой страны Владимиром Зеленским и вручит ему Орден Витаутаса Великого с золотой цепью.

Эта высшая награда Литвы будет вручена Зеленскому за заслуги в борьбе вместе с украинским народом за свободу и демократические ценности в Европе.

В четверг планируется также посещение Ирпеня, города, столкнувшегося с жестокой агрессией российских военных.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Донбасс, отпор НАТО, смена власти в Киеве: как менялись цели РФ в войне с Украиной

За пять месяцев, истекших с начала вторжения России в...

США резко осудили российский удар по порту Одессы

Атака в отношении порта Одессы ставит под серьезное...

В Москве признали факт ракетного удара по порту Одессы

Представитель МИД РФ и Минобороны утверждают, что...

TOP новостей

Поток туристов в Литве сократился почти на 70%. Одна из причин - война в Украине

Поток туристов в Литве сократился почти на 70...

За какие нарушения ПДД в Литве лишают водительских прав

Каждую неделю полиция сообщает о сотнях и даже тысячах...

Eismas Algirdo gatvėje Eismas Algirdo gatvėje Eismas Algirdo gatvėje, sustatyti automobiliai Eismo Algirdo gatvėje schema Įspejamasis ženklas apie eismo pakeitimus

После перемен перекресток запрограммирован на ДТП: из-за хаоса путаница началась и в муниципалитете

Эксперты постоянно подчеркивают важность знаков на...

Синоптики прогнозируют сильный дождь: перемены возможны разве что перед выходными

В четверг днем дождевые облака станут все более...

IGNITIS

Клиенты "обложили" отделение Ignitis: люди часами стоят в очереди

После того как жители подписали договоры с...