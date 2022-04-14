"Это место, в котором мы наблюдаем темную сторону человечества. Эти злодеяния могли совершить только зомби, не люди. Они выполняли приказы своего военного командования - тоже зомби. Они последовательно уничтожают украинский народ", - сказал Науседа, который принял участие в совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также руководителями Эстонии, Латвии и Польши.
"Мы не можем этого допустить, представители российских властей должны заплатить за свои преступления", — добавил он.
Руководитель Литвы подчеркнул, что героический украинский народ в последние недели выказал "невероятную стойкость" и продолжает эту борьбу, мобилизуя мир "бороться за правду и мир".
Он также повторил свой призыв к западным партнерам увеличить военную поддержку Украины и призвал Евросоюз как можно скорее принять санкции в отношении нефти и газа и "всех российских банков", заявив, что украинский народ не может ждать "год или два".
В среду президент Литвы посетил Украину вместе с лидерами Эстонии, Латвии и Польши. Во вторник литовский лидер побывал в Польше, где вместе с президентами этой страны, Латвии и министром иностранных дел Эстонии обсудил ход войны на Украине, поддержку Украины и укрепление восточного фланга НАТО.
По словам официальных лиц, визит президентов был направлен на демонстрацию поддержки президента Украины Зеленского в условиях продолжающегося военного вторжения России.
После начала войны России против Украины прокуратура Международного уголовного суда начала расследование военных преступлений в Украине, получив обращения от нескольких десятков государств, подписавших Римский статут.
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