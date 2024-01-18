Президент Литвы в Давосе: "Инициатива трех морей" меняет направление движения Европы

Г. Науседа подчеркнул, что развитие транспортных коридоров, развитие энергетической инфраструктуры и создание устойчивой инфраструктуры как для гражданских, так и для военных целей являются важнейшими задачами региональной интеграции. В качестве примера такой интеграции глава государства привел стратегическое решение стран Балтии на год раньше осуществить синхронизацию электроэнергетической системы стран Балтии с системой континентальной Европы.

"Агрессия России в Украине показала, что мы должны укреплять трансатлантическое сотрудничество и устойчивость Европы в области энергетики, продовольственной безопасности, окружающей среды и в первую очередь ускорять реализацию основных инфраструктурных проектов. Стратегическое значение "Инициативы трех морей", где сотрудничество строится по оси Север – Юг, значительно возросло как для региональной безопасности, так и в качестве противовеса доминировавшей оси Восток – Запад", - сказал глава Литвы.

Глава государства принял участие в панельной дискуссии, состоявшейся в Доме "Инициативы трех морей", вместе с президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом и премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Глава Литвы пригласил представителей деловых кругов из разных стран мира принять активное участие в бизнес-форуме "Инициативы трех морей", который пройдет в Вильнюсе в апреле, говорится в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.

В ходе дискуссии глава Литвы подчеркнул важность транспортных коридоров – в первую очередь автомагистралей "Via Baltica" и "Via Carpathia", а также железной дороги "Rail Baltica" – для развития сотрудничества и обеспечения безопасности в регионе.

"Важность военной мобильности была подчеркнута на саммите НАТО в Вильнюсе. Сегодня, когда Россия агрессивно угрожает безопасности всего региона, возможность быстрой переброски войск является критически важной. В то же время транспортные коридоры позволяют обеспечить еще более тесное экономическое сотрудничество между странами региона и развитие туризма, а также расширяют возможности присоединения к глобальным транспортным маршрутам", - сказал президент.

Как указывается в сообщении, по время председательства Литвы в "Инициативе трех морей" большое внимание уделяется консолидации поддержки для ускоренной интеграции Украины в ЕС и ее восстановления без ожидания окончания войны.