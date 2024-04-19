Президент Литвы в Брюсселе: основа нашей устойчивости – сильный и конкурентоспособный Европейский союз

Для Литвы и всего Европейского союза также крайне важно завершить создание единого рынка капитала, укрепить производственную базу, особенно в отраслях обороны и безопасности, обеспечить энергетическую безопасность, а также плавную зеленую и цифровую трансформацию.

"Нам необходимо расширить доступ к финансовым ресурсам для литовских компаний. Финансовые инструменты ЕС должны быть доступны для всех государств-членов, независимо от их размера и конкурентных преимуществ. Нам следует избегать гонки за субсидиями как внутри ЕС, так и за его пределами. Промышленная трансформация неизбежна в нынешнем геополитическом контексте. Наибольшее внимание мы должны уделять оборонной промышленности и ее финансированию, и разъяснять суть происходящих изменений гражданам наших стран", - сказал Г. Науседа.