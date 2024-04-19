Президент Литвы в Брюсселе: основа нашей устойчивости – сильный и конкурентоспособный Европейский союз

Президент на заседании отметил, что вопросы конкурентоспособности ЕС должны быть в числе приоритетных в стратегической повестке дня Евросоюза.
Глава государства подчеркнул, что Литва активно выступает за укрепление единого рынка ЕС, снижение существующих на протяжении многих лет барьеров, особенно в сфере услуг, и обеспечение честной конкуренции.
Для Литвы и всего Европейского союза также крайне важно завершить создание единого рынка капитала, укрепить производственную базу, особенно в отраслях обороны и безопасности, обеспечить энергетическую безопасность, а также плавную зеленую и цифровую трансформацию.
"Нам необходимо расширить доступ к финансовым ресурсам для литовских компаний. Финансовые инструменты ЕС должны быть доступны для всех государств-членов, независимо от их размера и конкурентных преимуществ. Нам следует избегать гонки за субсидиями как внутри ЕС, так и за его пределами. Промышленная трансформация неизбежна в нынешнем геополитическом контексте. Наибольшее внимание мы должны уделять оборонной промышленности и ее финансированию, и разъяснять суть происходящих изменений гражданам наших стран", - сказал Г. Науседа.
Говоря об аспектах повышения конкурентоспособности ЕС в мире, президент отметил необходимость оставаться открытыми для мировой торговли и инвестиций.
"Нам необходимо укреплять трансатлантическое сотрудничество, расширять партнерские отношения со странами Индо-Тихоокеанского региона, Глобального Юга, партнерами на других континентах, обеспечивая соблюдение правил международной торговли и создавая глобальные стандарты. В случае необходимости ЕС должен без колебаний использовать имеющийся в его распоряжении целый ряд инструментов – от инструмента борьбы с экономическим принуждением до регулирования иностранных субсидий – для обеспечения равных условий", - сказал президент во время саммита ЕС.