В своем обращении к участникам саммита глава государства подчеркнул, что Вильнюсский саммит НАТО должен стать наглядным свидетельством готовности Альянса в случае необходимости бороться не только за каждый сантиметр государств-членов, но и с первой минуты агрессии, говорится в пресс-релизе Офиса президента.

"После Мадридского саммита ситуация с безопасностью в Балтийском регионе только ухудшилась. Российская угроза никуда не исчезла, более того, Кремль перебрасывает часть своего тактического ядерного арсенала в Беларусь. Это в очередной раз говорит о необходимости в укреплении нашей позиции по всем направлениям", – сказал лидер государства.

На встрече президент призвал НАТО еще до Вильнюсского саммита НАТО утвердить новые планы региональной обороны, закрепить принцип передовой обороны и усилить противовоздушную оборону Балтийского региона и всего восточного фланга Альянса.

Глава государства подчеркнул, что еще одной важной целью Вильнюсского саммита НАТО являются перспективы членства Украины в НАТО и укрепление политических связей между НАТО и Украиной.

"Будущее Украины — НАТО. Нам необходим конкретный путь, как в данный момент максимально приблизить Украину к НАТО, приблизить ее к приглашению к членству. Украину больше нельзя оставлять в серой зоне. Мы не можем снова рисковать войнами в Европе", – подчеркнул литовский лидер.

Обращаясь к лидерам "Бухарестской девятки", президент также подчеркнул необходимость договориться в Вильнюсе об увеличении расходов на оборону стран-членов НАТО.

"Надеюсь, что в Вильнюсе граница в 2 процента ВВП на оборону станет не потолком, а полом. Но если мы серьезно относимся к безопасности наших государств, мы должны сделать шаг дальше. Необходимо дать быстрый толчок оборонной промышленности — это необходимо не только для того, чтобы иметь возможность и дальше помогать Украине, но и для того, чтобы повышать наш оборонный потенциал", — заявил глава государства в Братиславе.

ELTA напоминает, что президент Гитанас Науседа во вторник отправился в Братиславу, где вместе с главами государств восточного фланга НАТО, Бухарестской девяткой, и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсуждают подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Вильнюсе.