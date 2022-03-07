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Для предотвращения Третьей мировой войны НАТО должно всеми возможными способами, в том числе военными, помочь Украине, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Президент Литвы в беседе с Блинкеном: Альянс обязан помочь Украине военными средствами
© Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotraukos/Robertas Dačkus

Как сообщила в понедельник администрация президента, Науседа подчеркнул это в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, находящимся с визитом в Вильнюсе.

"Мы обязаны помочь Украине всеми возможными способами, в том числе и военными. Если мы хотим избежать Третьей мировой войны, мы должны сделать это сейчас. Россия представляет собой долговременную угрозу для союзников по НАТО и для безопасности Европы в целом. Эта угроза сохранится независимо от окончания военного вторжения России в Украину. Мы должны серьезно готовиться к обороне", — сказал президент.

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На встрече Науседа подчеркнул, что сегодняшние неспровоцированные и неоправданные военные действия России подрывают мир в Европе и должны быть остановлены коллективными усилиями Запада.

По сообщению президентской администрации, Науседа поблагодарил за последовательную и многолетнюю поддержку государственности Литвы со стороны США, за лидерство США в создании видения безопасной и свободной Европы, а также за оказываемую Литве военную поддержку.

На встрече обсуждалась необходимость повышения обороноспособности в Балтийском регионе, в том числе противовоздушной, и подчеркивалась важность усиления военного присутствия США в Литве и странах Балтии.

Президент отметил, что Литва готова принять ротационные силы США на основе постоянного присутствия и дополнительных американских военных.

В настоящее время Соединенные Штаты дислоцировали в Литве около полутысячи военнослужащих и четыре истребителя F-35.

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