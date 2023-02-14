"В 2021-2022 годах наш экспорт в Норвегию продолжал расти, он достиг и даже превысил один миллиард евро в год, это действительно важный для нас торговый партнер", - в понедельник сказал Г. Науседа журналистам во время своего визита в Норвегию.

Президент заявил, что он также доволен и инвестициями норвежских компаний в Литве, их ростом.

"Хотелось бы, чтобы эта красивая тенденция продолжалась и ничто не препятствовало нам раскрывать тот потенциал двусторонних отношений, которым мы обладаем", - сказал глава государства.

ELTA напоминает, что 12-13 февраля Г. Науседа посетил с официальным визитом Норвегию. На встречах обсуждались вопросы укрепления региональной безопасности и обороны, подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе, поддержки Украины, а также развития двусторонних экономических связей и сотрудничества в сфере обороны.