"В 2021-2022 годах наш экспорт в Норвегию продолжал расти, он достиг и даже превысил один миллиард евро в год, это действительно важный для нас торговый партнер", - в понедельник сказал Г. Науседа журналистам во время своего визита в Норвегию.
Президент заявил, что он также доволен и инвестициями норвежских компаний в Литве, их ростом.
"Хотелось бы, чтобы эта красивая тенденция продолжалась и ничто не препятствовало нам раскрывать тот потенциал двусторонних отношений, которым мы обладаем", - сказал глава государства.
ELTA напоминает, что 12-13 февраля Г. Науседа посетил с официальным визитом Норвегию. На встречах обсуждались вопросы укрепления региональной безопасности и обороны, подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе, поддержки Украины, а также развития двусторонних экономических связей и сотрудничества в сфере обороны.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Paradoksas: kelionių kainos sparčiai kyla, bet keliautojų daugėja – organizatoriai pataria, kaip užsitikrinti gerą kainą aktyviau renkasi ir egzotines šalis
TOP новостей
Новейший президентский рейтинг: позиция одного лидера тройки снижается
В новейших рейтингах – перемены в тройке лидеров....
"Когда мы были в СССР…": как "Палецкис и Ко" играют на ностальгических чувствах к СССР – и на руку Кремлю
Если Кремль что и умеет делать хорошо, так это...
Аналитик: Кремль теряет влияние в Азии и на Ближнем Востоке
“Россия теряет влияние в Азии и на Ближнем Востоке, а...
После замены счетчика счет вырос в три раза
Паневежец поселил в своем доме украинцев. После замены...
Продление школьных каникул: за что родителям грозит штраф
На этой неделе машин на дорогах будет меньше – в школах...