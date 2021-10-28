Так Г. Науседа высказался в среду, после сделанного на минувшей неделе председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен заявления о том, что из бюджета ЕС "не будут финансироваться колючая проволока и заборы".

"Что касается финансирования забора – знаете, формулировка была выбрана такая, какую практически предложили те государства, что в самой значительной мере затронуты миграционным кризисом. И Литва здесь сыграла одну из важнейших ролей, чтобы была принята именно такая редакция. Однако Совет ЕС не дает инструкций – он не расписывает подробно, какие средства и какие действия должны быть предприняты, он прежде всего дает политический заказ структурам исполнительной власти", – сказал Г. Науседа.

"Вот почему отдельные высказывания, что забор будет финансироваться или что забор не будет финансироваться - это еще первые попытки заполнить эти заявления, этот текст дорожной карты, который был установлен на Совете ЕС", – сказал руководитель Литвы на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом.

По словам Г. Науседы, заседание Совета ЕС, состоявшееся на прошлой неделе, было важным, так как на нем "был достигнут перелом" в оценке действий Беларуси, которая посылает мигрантов на границу с Литвой, Латвией и Польшей. Было обозначено, что это - "миграционная гибридная атака". Не менее важным он называет сформулированное лидерами ЕС обязательство для ЕК предоставить "меры и адекватное финансирование мер", направленных на прекращение миграции и надлежащий ответ.

Г. Науседа напомнил, что почти половина государств ЕС поддержала позицию Литвы и других государств об изменении миграционных правил и финансировании забора на средства ЕС.

"У нас был прекрасный старт, теперь нужно работать дальше: решение принято, политические установки и политическая позиция ЕС ясны - это ответ, это быстрая реакция, чтобы белорусский режим не пользовался людьми как оружием против суверенных соседних государств", – сказал он.

В свою очередь, А. Карис отметил, что несмотря на то, что "финансирование пока не выделено", надежда на изменение решения остается, а Эстония поддерживает позицию Литвы.

"Если Литве нужна помощь, то Эстония, как и ранее, готова помочь в этом вопросе", – сказал он.

Лидеры ЕС в пятницу остудили "гибридные атаки" Беларуси с использованием миграции в политических целях, а также заявили, что реакцией на это станут срочные "дальнейшие ограничительные меры" против юридических и физических лиц.

Однако председатель ЕК У. фон дер Ляйен заявила, что соблюдается устоявшееся обязательство ЕК и Европарламента на предмет того, что "колючая проволока и стены" на границе "финансироваться не будут".

В этом году из Беларуси в Литву незаконно прибыло почти 4,2 тыс. мигрантов.