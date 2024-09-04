Президент Литвы утверждает, что отставка Кулебы связана с более широкой перезагрузкой правительства Украины

„Обычно мы придерживаемся принципа не комментировать вопросы внутренней политики других государств. Насколько мне известно, эта отставка связана с более широкой перезагрузкой в Правительстве Украины“, - сказал Г. Науседа на пресс-конференции в среду, состоявшейся в Варшаве совместно с президентом Польши Анджеем Дудой.
„Разговоры и дискуссии об этом я слышал задолго до этого, поэтому, видимо, было решено финализировать эти изменения“, - рассуждал он.
В среду Верховная Рада Украины получила заявление об отставке министра иностранных дел Д. Кулебы. Парламент намерен рассмотреть эту просьбу на одном из ближайших заседаний.
Как ранее сообщал Укринформ, президент Владимир Зеленский во вторник объявил о кадровых изменениях в Кабмине и офисе президента, объяснив их необходимостью усиления некоторых направлений деятельности правительства. В обращении к народу он заявил, что „ожидает несколько иного веса в определенных областях внешней и внутренней политики“.
Во вторник Верховная Рада приняла заявления об отставке министра стратегической промышленности Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюськи, министра окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца, вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной и главы Фонда госимущества Виталия Коваля.
Президент В. Зеленский также уволил Ростислава Шурму с должности заместителя руководителя канцелярии президента.