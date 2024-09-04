Президент Литвы утверждает, что отставка Кулебы связана с более широкой перезагрузкой правительства Украины

„Обычно мы придерживаемся принципа не комментировать вопросы внутренней политики других государств. Насколько мне известно, эта отставка связана с более широкой перезагрузкой в Правительстве Украины“, - сказал Г. Науседа на пресс-конференции в среду, состоявшейся в Варшаве совместно с президентом Польши Анджеем Дудой.

„Разговоры и дискуссии об этом я слышал задолго до этого, поэтому, видимо, было решено финализировать эти изменения“, - рассуждал он.

В среду Верховная Рада Украины получила заявление об отставке министра иностранных дел Д. Кулебы. Парламент намерен рассмотреть эту просьбу на одном из ближайших заседаний.