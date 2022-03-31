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Президент Литвы Гитанас Науседа отмечает, что у Литвы есть достаточный запас удобрений, а их подорожание побудит фермеров искать более эффективные способы выращивания продукции. Поэтому глава страны убежден, что нехватки в продуктах не будет.
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"Я бы хотел успокоить жителей Литвы, мы обсуждали это и на последней встрече глав Европы, дефицита не будет ни в Европе, ни конкретно в Литве. В этом заверили и наши фермеры, которые нормально подготовлены к новому сезону", – сказал в четверг президент после посещения выставки "Что посеешь в 2022".

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По словам президента, у государства есть резервы удобрений, которые составляют 80% всех потребностей, поэтому полный отказ от покупки удобрений в России или Беларуси не должен иметь серьезного значения для продуктивности сельского хозяйства.

"Мы можем последовательно осуществить наш курс и отказаться от удобрений той страны, которая является агрессором. Это было бы еще одним шагом к увеличению независимости от России", – заверил он.

Несмотря на то, что глава страны согласен с тем, что тенденции подорожания горючего, сырья и продукции сохранятся, все же это, по его оценке, побудит фермеров искать альтернативные способы производства, требующие меньших затрат.

"Я думаю, что фермеров ждет достаточно светлое будущее. А подорожание некоторого сырья даже приведет к его экономии. Я говорю об удобрениях, цены на которые выросли, наверное, это побудит желание инвестировать в такие технологии, которые сделают использование удобрений более эффективными", – предположил Науседа.

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