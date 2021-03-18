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Находящийся в четверг в Украине с официальным визитом президент Литвы Гитанас Науседа почтил память жертв Майдана, заявив, что украинский народ "кровью расписался" в способности определять свое будущее.
Президент Литвы: украинский народ на Майдане кровью написал, что может решить будущее
© Foto - prezidentas.lt

"Украинский народ на Майдане показал и кровью написал, что может определить будущее своей страны. Что будет защищать европейскую идентичность и евроатлантическое направление", – написал президент в четверг на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Руководитель Литвы также призвал не забывать об аннексии Крыма в седьмую годовщину этого события.

"У нас нет права забывать об оккупации Крыма! Склоняю голову перед украинскими героями, которые пожертвовали свои жизни за суверенитет своей страны", – написал Г. Науседа.

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В рамках двухдневного визита в Украине в четверг Г. Науседа встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским. Главы государств примут участие в Литовско-украинском президентский совет, в ходе которого будет подписана совместная декларация о европейской перспективе Украины. Министры, сопровождающие глав государств, подпишут двухсторонние соглашения о сотрудничестве в области энергетики, транспорта, социальной политики и культуры.

Это первый зарубежный визит литовского президента с июля прошлого года, визиты были ограничены в связи с пандемией коронавируса.

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