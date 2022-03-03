Он сказал это в четверг на встрече с главой Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Украинцы и своей героической борьбой за наши общие ценности и прогрессом в осуществлении реформ у себя в стране доказали, что достойны быть членами ЕС", - приведены слова президента в сообщении президентского ведомства.

Он также акцентировал, что "беспрецедентное единство и сплоченность Запада против разбушевавшегося зла - очень важный сигнал Кремлю".

"Жесткие санкции и полная изоляция России должны быть только началом ответа Запада. Вчера ООН осудила военную агрессию Кремля. Это хотя и символический, но знак полного единства мира", - сказал Науседа.

Он, в частности, подчеркнул, что необходимо продолжать помогать Украине - и политически, и экономически, и в военном отношении.

По словам Науседы, "наш долг - предоставить инструменты украинцам, чтобы они защитили свою страну от российской армии".

Президент также поблагодарил германского коллегу за историческое решение этой страны поддержать борьбу Украины оружием.

На этой неделе президенты Литвы, Польши, Латвии, Эстонии, Чехии, Словении, Болгарии и Словакии обратились с открытым письмом к главам государств ЕС и призвали их поддержать заявку Украины на членство в ЕС, как можно скорее предоставить стране статус кандидата и начать переговорный процесс.