"Я не знаю, можно ли заново дислоцировать то, что уже по сути дислоцировано (…) В Калининградской области дислоцировано ядерное оружие. Не стратегическое, но развернуто, а здесь такое запугивание — это холостой выстрел в воздух", — заявил глава государства журналистам в четверг.

Он также подчеркнул, что Россия не будет решать судьбы других государств.

"Они сами решат, хотят ли они вступить в НАТО — будь то Швеция, Финляндия или Украина. Это будет делом их собственного решения, и НАТО рассмотрит такие заявки и примет решения", — сказал Науседа.

Бывший президент России и заместитель главы Совета национальной безопасности Дмитрий Медведев предупредили в четверг, что Россия разместит ядерное оружие вблизи стран Балтии и Скандинавии, если Финляндия или Швеция решат вступить в НАТО.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил в четверг, что обсуждения размещения ядерного оружия в Калининграде со стороны России "кажутся довольно странными", потому что "оно всегда находилось в Калининградской области".

Военные действия Москвы в Украине спровоцировали резкий сдвиг во взглядах финского и шведского общества и политиков на многолетнюю политику неприсоединения к оборонному блоку.

На этой неделе Финляндия заявила, что через несколько недель решит, подавать ли заявку на вступление в НАТО. Швеция также обсуждает членство в Североатлантическом альянсе.

"Международное сообщество поддерживает трибунал по агрессии РФ"

Международное сообщество поддерживает создание специального трибунала для обеспечения уголовной ответственности руководителей России и Беларуси за военную агрессию в Украине, заявил президент.

"Поддержка, несомненно, есть", — сказал глава государства журналистам в четверг.

Он не уточнил, когда такой трибунал может быть создан.

"Очень важно собрать доказательства и информацию, которые не оставляли бы ни малейшего сомнения в том, кто здесь преступник, какие доказательства этого существуют", - сказал Науседа.

Он подчеркнул, что в будущем сделать это будет сложнее, так как силы Кремля меняют способ действий и "уже не оставляют за собой определенные следы, которые были оставлены в Бородянке, Буче".

Украина в конце прошлой недели сообщила, что на данный момент в Буче и ее окрестностях обнаружено более 1,2 тыс. человеческих тел, большинство из них были зверски убиты.

Предупреждает не питать надежд по поводу общения с РФ после войны

Президент предостерегает некоторые страны Евросоюза не питать надежд на "нормальное" общение с Россией после войны. Гитанас Науседа повторяет, что Литва показала всей Европе, что можно быстро отказаться от российского газа, но не верит, что другим странам континента удастся сделать это в срочном порядке.

"Литва на своем примере пыталась показать, что это возможно сделать — это можно сделать достаточно быстро, но нужно отказаться от тех иллюзий, которые я слышу сегодня в некоторых выступлениях и которые демонстрируются определенные надежды на сотрудничество с Россией, я все еще слышу настроения, что мы вернемся к нормальному сотрудничеству, когда закончится война", — сказал Науседа на пресс-конференции по итогам визита в Киев.

По словам Науседы, возобновление диалога с Россией возможно только после смены режима.

"Давайте не будем обманываться и осознаем, что если режим не изменится, то диалог будет односторонним, другая сторона будет использовать его для манипулирования, уверток и иного обмана западных лидеров. Давайте не будем ставить себя в такую ​​ситуацию", — сказал Науседа.

Глава государства заявил, что не верит в то, что некоторые европейские страны в скором времени смогут отказаться от своей зависимости от российского газа, поскольку до сих пор она не уменьшалась, а увеличивалась.

Просит литовский бизнес помочь восстановить Украину

Президент Литвы Гитанас Науседа отмечает, что литовский бизнес мог бы помочь Украине в восстановлении страны.

"Да, такая работа ведется (…) Вчера премьер-министр (премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - BNS) дал понять, что им уже нужна техника, чтобы помочь убрать завалы", – сказал Науседа журналистам в четверг на пресс-конференции в Вильнюсе.

Президент просит строительный бизнес Литвы рассмотреть возможность участия спецтехники для уборки разрушений в Украине.

"Я обращаюсь к нашему бизнесу, к нашему строительному сектору, и я просил бы подумать о том, как мы можем помочь украинцам в этой сфере, именно такой техникой", - сказал Науседа.

По его словам, это может способствовать восстановлению разрушенного войной государства.