Президент Литвы – участникам заседания Европейского совета: поддерживая Украину, мы поддерживаем собственную безопасность

В своем выступлении по поводу пересмотра многолетнего бюджета президент подчеркнул, что важно предусмотреть долгосрочную помощь Украине, включая средства для поддержания экономической и социальной стабильности Украины, ее восстановления и оказания военной помощи, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Президентуры.
Также необходимо приоритизировать вопрос обеспечения военной мобильности на территории Европейского союза, что особенно важно для стран ЕС, граничащих с Россией.
Глава государства подчеркнул необходимость увеличения финансирования ЕС на развитие военной мобильности и укрепление потенциала оборонной промышленности.
"Нынешняя геополитическая ситуация и ситуация в области безопасности требуют от Европы сохранения бдительности и единства. Мы должны продолжать работать над укреплением своей безопасности, инвестировать в оборону и военную мобильность. Это инвестиции в наше мирное будущее. В центре нашего внимания должна оставаться поддержка Украины до тех пор, пока не будет достигнута победа. Важно понимать, что, поддерживая Украину, мы обеспечиваем и свою собственную безопасность", - сказал Г. Науседа.
Президент в своем выступлении подчеркнул, что необходимо сохранять и увеличивать скорость и эффективность военной помощи, поскольку это путь к скорейшему окончанию войны. Глава государства отметил, что мы должны помочь украинцам подготовиться к предстоящей зиме и удовлетворить потребности их армии.
Г. Науседа также подчеркнул необходимость усиления давления на Россию путем ужесточения санкционной политики ЕС. По словам главы Литвы, необходимо как можно скорее принять 12-й пакет санкций, в который должны быть включены отрасли двойного назначения, включая беспилотники, промышленные, ядерные и информационные технологии.
Как указывается в сообщении, президент также обратил внимание лидеров ЕС на вопрос об использовании замороженных российских активов для восстановления Украины.
По словам Г. Науседы, необходим существенный прогресс в реализации предложения об использовании доходов, получаемых от замороженных российских активов, для восстановления Украины. Однако это будет лишь первым шагом к главной цели – скорейшему созданию всеобъемлющего правового механизма использования всех замороженных российских активов для восстановления Украины.