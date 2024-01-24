Президент Литвы: у муниципалитетов должно быть больше автономии в вопросе ремонта районных дорог

В среду утром, в ходе визита в Радвилишский район, глава государства и первая леди также посетили село Минайчяй, где возложили цветы к памятнику боевому движению за свободу Литвы и в память о декларации от 16 февраля 1949 года и ее подписантах, а также побывали в восстановленном штабном бункере литовских партизан Воскресенского округа (Prisikėlimo apygarda).