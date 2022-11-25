"Страны, веками жившие по соседству с Россией, как никто другой знают, что агрессора нельзя остановить уступками, нужно продолжать применять санкции: у Кремля не должно остаться ресурсов для продолжения этой войны", — сказал Науседа в пятницу в Каунасе на пресс-конференции с главами Латвии, Польши и Румынии.

По его словам, нынешние санкции не дают желаемого результата, поэтому Европа должна пересмотреть и оценить влияние санкций а при необходимости - изменить курс санкций.

"Достаточно ли они навредили российской экономике? Это самый важный вопрос", - сказал президент Литвы.

"Позиция Литвы такова, что мы должны добавить в санкционный список больше лиц и учреждений, военную промышленность. Мы также должны говорить о "десвифтизации" других российских коммерческих банков, особенно "Газпромбанка", — сказал Науседа, перечисляя предложения Литвы по новому пакету санкций против Москвы.

Президент также отметил, что целью является включение в санкционный список судей Конституционного суда России, государственной энергетической корпорации этой страны "Росатом".

Он подчеркнул, что Беларусь "также должна ощутить на себе последствия своего участия в войне".

Поскольку Москва продолжает свое вторжение в Украину, ЕС сейчас готовит новый, девятый пакет санкций против России.

"Газовый потолок" должен реально влиять на высокие цены

Министры энергетики Европейского союза (ЕС) по-прежнему расходятся во мнениях относительно верхнего предела цен на газ, и литовский президент Гитанас Науседа говорит, что "газовый потолок" не должен быть теоретическим - он должен реально влиять на высокие цены на энергоносители.

"Нам нужны не теоретические решения, которые имеют очень ограниченное влияние на текущую ситуацию. Нам нужны реальные решения, которые решат проблему огромных цен на энергоносители", - заявил Науседа.

"Во многих странах это проблема номер один", - добавил литовский лидер.

По словам Науседы, вопрос определения верхнего предела цены на газ влияет на европейскую поддержку воюющей Украины.

"Иногда этот вопрос (газовый потолок" - BNS) даже затмевает поддержку Украины", - сказал президент.

Еврокомиссия на этой неделе предложила установить потолок цены на газ в 275 евро за мегаватт-час (МВтч) для сделок ближайшего месяца на газовом хабе TTF (Нидерланды).

Однако он будет активирован только в том случае, если цена на газ в следующем месяце будет превышать этот предел в течение двух недель, а референтная цена на сжиженный природный газ (СПГ) 10 дней в течение двухнедельного периода будет превышать 58 евро.

Эксперты отмечают, что активация такого верхнего предела маловероятна — даже на пике цен на газ в конце августа потолок в 275 евро превышался всего несколько дней подряд.

В четверг министры энергетики ЕС разошлись во мнениях относительно потолка цен на газ, и блок по этому вопросу раскололся на два лагеря. Такой потолок поддерживают около половины стран Сообщества, но против него выступают Германия и Нидерланды. Эти страны утверждают, что потолок цен на газ может отпугнуть поставщиков СПГ из ЕС и перенаправить их на другие рынки, а также увеличить спрос на газ, что может привести к опустошению заполненных на зиму газохранилищ.

Следующая внеочередная встреча министров энергетики ЕС запланирована на 13 декабря.