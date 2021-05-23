"Я требую, чтобы белорусский режим немедленно освободил задержанного и разрешил ему, а также всем другим пассажирам самолета продолжить путешествие в Вильнюс. Я призываю союзников по НАТО и ЕС немедленно отреагировать на угрозу, исходящую от белорусского режима для международной гражданской авиации", - написал Г. Науседа в Facebook.

"Международное сообщество должно принять срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов. Я поговорю об этом завтра на Европейском совете в Брюсселе", - сказал он.

Требуют освобождение членов экипажа и пассажиров

Временный поверенный в делах Беларуси был вызван в Министерство иностранных дел в воскресенье. От него потребовал немедленного освобождения всех пассажиров и членов экипажа.

Премьер-министр Литвы требует, чтобы Беларусь немедленно освободила всех пассажиров и членов экипажа, задержанных в Минске.

"На карту была поставлена ​​безопасность всех пассажиров и членов экипажа. Мы требуем, чтобы самолет и его пассажиры немедленно вылетели в Вильнюс", - заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

Такого еще не было

Эксперт в области авиации Симонас Барткус сообщил порталу LRT.lt, что он не помнит ни единого случая в Европе, когда страна сажала бы коммерческий рейс для своих собственных целей.

По его словам, воздушное движение регулируется определенными правилами.

"Когда самолеты пролетают над воздушным пространством государства, пилоты подчиняются инструкциям руководителей воздушного пространства этого государства. <...> Если информация, которой мы располагаем, верна, то эта ситуация является тревожным сигналом", - сообщает LRT.lt.

По словам С. Барткуса, когда самолет приближается к стране, экипаж связывается с диспетчерами воздушного пространства, которые дают инструкции, по какому маршруту лететь. Связь обычно носит формальный характер, но если возникают технические проблемы или пассажиры плохо себя чувствуют, пилоты сами просят разрешения на посадку в той или иной стране. В данном случае, по мнению эксперта, похоже, что решение о посадке самолета было за Беларусью, сказал С. Барткус LRT.lt.

Сейм проведет внеочередные заседания

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен сообщила, что в связи со сложившейся ситуацией в понедельник в Сейме состоятся внеочередные заседания комитетов, отвечающих за внешнюю политику и безопасность.

Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, приземлился в минском аэропорту в воскресенье. Он приблизился к воздушному пространству Литвы, но был вынужден повернуть к столице Беларуси.

Lietuvos oro uostai сообщила, что это произошло из-за конфликта между членом экипажа и пассажирами, в то же время Беларусь объявила, что самолет приземлился в Минске из-за сообщения о минировании.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что это была операция режима по аресту оппозиционного активиста и блогера, основателя и бывшего главного редактора Nexta Р. Протасевича.

Советник С. Тихановской Франак Вячорка сообщил BNS, что Беларусь вынудила лайнер изменить курс, подняв истребитель МиГ-29.