Так он прокомментировал призыв министров транспорта стран Балтии и Польши к Европейскому союзу (ЕС) запретить автомобильные перевозки в Россию и Беларусь и из них.

"Сегодня мы все согласны с тем, что торговля с Россией должна быть ограничена. Главное сейчас – обеспечить, чтобы эти решения выполнялись упорядоченно, единообразно, чтобы не возникало сложных ситуаций на той или иной границе. Поэтому этот вопрос будет обсуждаться на европейском уровне, и я думаю, что мы найдем решения", — сказал глава государства журналистам в среду после заседания Госсовета по обороне.

Науседа также сказал, что на саммите ЕС в четверг в Брюсселе руководство блока обсудит продление санкций против России, включая дальнейшие торговые ограничения.

Министры транспорта стран Балтии и Польши во вторник призвали Брюссель запретить перевозки грузов автомобильным транспортом в Россию и Беларусь и обратно, заявил министр транспорта Литвы Марюс Скуодис. По его словам, страны также призывают запретить заход в порты сообщества российских и белорусских судов.

Литва выделит Украине военной помощи на 10 млн евро

Литва выделит военную помощь Украине на сумму в 10 млн евро, заявил президент Гитанас Науседа.

"Мы продолжим оказывать помощь и сможем делать это достаточно оперативно. Мы решили выделить не менее 10 млн евро, однако эта сумма может быть и выше", — заявил Науседа журналистам после заседания Государственного совета по обороне в среду.

"На самом деле большая часть нашей конкретной помощи зависит не от того, сколько денег мы готовы потратить, а от наших производственных мощностей и способности поставить это оборудование в кратчайшие сроки", — добавил он.

По его словам, в помощь входит оборудование литовского производства — приборы ночного видения, вооружение, предназначенное для борьбы с беспилотниками.

Литва отмечает, что с начала российского военного вторжения она оказывает Украине различную гуманитарную, медицинскую, а также военную поддержку, в том числе предоставляет летальное оружие, но по конкретным причинам из соображений безопасности конкретное оружие не называется.