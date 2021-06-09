Президент Литвы: точка зрения стран Балтии на угрозы для региона совпадает

"Точка зрения Балтийских государств при оценке угроз для региона полностью совпадает. Задача НАТО по коллективной обороне и сдерживанию должна эффективно претворяться в жизнь. Это особенно важно сейчас, когда у восточных границ НАТО мы наблюдаем беспрецедентные инциденты и провокации в плане безопасности", - приведены слова главы государства в сообщении президентского ведомства.
Г. Науседа вместе с главой Латвии Эгилсом Левитсом и премьером Эстонии Кайей Каллас в среду участвовал в координационной онлайн-встрече, на которой обсуждались позиции стран по важнейшим вопросам повестки дня саммита НАТО.
На встрече шла речь о ситуации с безопасностью в регионе, отношениях с восточными соседями, а также о проведении в жизнь стратегической концепции НАТО 2030 года.
По словам Г. Науседы, Россия остается главной долговременной угрозой не только для региона Балтии, но и для всего Альянса. Он сказал, что противопоставить непредсказуемости недружественных соседей можно только наращивание военных и гражданских мощностей, инвестиции в оборону НАТО.
В частности, руководители стран обсудили политику открытых дверей НАТО, подчеркивая необходимость расширения политической и практической помощи Украине и Грузии - восточным партнерам, у которых есть евроатлантические устремления.
Саммит НАТО в Брюсселе состоится 14 июня.
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