Президент Литвы: то, что премьер Эстонии стала представителем внешней политики ЕС – это наш общий успех

„Решения, которые были приняты в Европейском совете, предложения по основным номинациям и должностям в институте ЕС, они были сбалансированы как в политическом смысле, с учетом того, какие политические партии и их семьи победили на выборах, так и в географическом смысле, принимая во внимание тот факт, что не только юг, но и север, в данном случае представители стран Балтии занимают позиции в институтах ЕС“, - в субботу на пресс-конференции после встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом журналистам сказал Г. Науседа.
„Я достаточно давно знаю премьера Эстонии, мне приходилось тесно сотрудничать при координации позиций в Европейском совете, и я верю, что ей удастся не только адекватно представить сильный балтийский нарратив в отношении войны в Украине и России, но также и в поисках баланса и консенсуса между государствами ЕС в отношении конфликтов в других частях мира, особенно на Ближнем Востоке, в решении миграционных вопросов, которые имеют последствия для международной внешней политики. Желаю ей успеха и думаю, что это наш общий успех“, - отметил он.
Президент Эстонии Алар Карис сказал, чтобы представители небольших государств должны быть представлены на высоких постах в ЕС.
„На мой взгляд, важно, чтобы политики и представители малых государств были представлены на высоких постах в Евросоюзе и Еврокомиссии. Конечно, это непростая задача, необходимо найти компромиссы и консенсус среди 27 стран, поэтому я желаю Кае Каллас удачи на этом посту“, - сказал А. Карис.
В конце июня в Европейском совете было согласовано решение о назначении премьер-министра Эстонии Кайи Каллас новым верховным представителем ЕС по иностранным делам.
Лидеры ЕС также решили выдвинуть Урсулу фон дер Ляйен на второй срок на посту председателя Еврокомиссии.
Чтобы приступить ко второму сроку, У. фон дер Ляйен все еще необходимо одобрение большинства Европейского парламента.
Поэтому У. фон дер Ляйен в настоящее время добивается голосов депутатов и от других партий. Голосование в парламенте в Страсбурге, по словам спикера парламента Роберты Местолы, может состояться во второй половине июля.