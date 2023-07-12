12 июля 2023 г. 16:41

Президент Литвы: страны всего мира объединяются в поддержку Украины

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Karolina Gudžiūnienė

В среду президент Литовской Республики Гитанас Науседа принял участие в заседании саммита НАТО в Вильнюсе вместе с руководителями институтов Европейского союза и партнерами из Индо-Тихоокеанского региона – лидерами Японии, Республики Корея, Австралии и Новой Зеландии.

Глава государства отметил, что безопасность евро-атлантического пространства и Индо-Тихоокеанского региона сегодня тесно взаимосвязаны, говорится в сообщении Группы по вопросам коммуникации администрации президента.

"НАТО, ЕС и наши индо-тихоокеанские партнеры разделяют одни и те же ценности. Нас объединяет приверженность защите от угроз и вызовов со стороны авторитарных режимов. Нас объединяет верность мировому порядку, основанному на международном праве", - отметил Г. Науседа.

Lenkijos prezidentas Andrzej Duda, Lietuvos respublikos prezidentas Gitanas Nausėda

Глава государства подчеркнул, что международное сообщество объединяется в своей поддержке Украины, и эта помощь должна быть устойчивой и долгосрочной. "Мы должны поддерживать Украину до тех пор, пока она не освободит всю свою территорию. Мы должны поддерживать Украину до тех пор, пока она не победит в этой жестокой войне", - сказал президент.

Г. Науседа отметил, что Литва поддерживает и вносит свой вклад во все инициативы НАТО и ЕС по укреплению партнерских отношений с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе.

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