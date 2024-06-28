Президент Литвы: страны ЕС расходятся во мнениях относительно финансирования обороны

„На самом деле, эта дискуссия не такая простая, потому что нам приходится говорить об устойчивых источниках. А как вы прекрасно знаете, такие меры, как выпуск облигаций или заимствование в целях обороны, являются неоднозначно принимаемыми мерами между отдельными государствами-членами“, - прокомментировал Г. Науседа журналистам в Брюсселе.

Глава страны не сомневается, что эта дискуссия еще не окончена, но подчеркивает, что важнейшие решения по финансированию обороны принимаются внутри государств.