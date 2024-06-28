Президент Литвы: страны ЕС расходятся во мнениях относительно финансирования обороны

„На самом деле, эта дискуссия не такая простая, потому что нам приходится говорить об устойчивых источниках. А как вы прекрасно знаете, такие меры, как выпуск облигаций или заимствование в целях обороны, являются неоднозначно принимаемыми мерами между отдельными государствами-членами“, - прокомментировал Г. Науседа журналистам в Брюсселе.
Глава страны не сомневается, что эта дискуссия еще не окончена, но подчеркивает, что важнейшие решения по финансированию обороны принимаются внутри государств.
„Эти вопросы финансирования останутся актуальными. Но давайте помнить, что значительная часть рычагов финансирования находится в наших собственных руках. И то, что мы недавно приняли в парламенте и что я подписал, даст нам основание не только рассчитывать на поддержку наших союзников, но и решать собственные проблемы безопасности“, - сказал он.
В четверг председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что для укрепления обороны ЕС в ближайшее десятилетие потребуются инвестиции в размере 500 млрд евро. По данным Европейского оборонного агентства, расходы ЕС на оборону в 2022 году достигли 240 млрд евро.
Некоторое время в рядах политиков продолжались дискуссии о необходимости увеличения финансирования национальной обороны. На прошлой неделе Сейм принял подготовленный Правительством проект, в котором предлагается создать Фонд обороны. Парламент одобрил повышение ставки налога на прибыль на 1 процентный пункт, повышение акцизов на алкоголь, табачные изделия, а также повышение составляющей CO2 для всех видов топлива.
Ранее парламент одобрил продление взноса солидарности банков еще на год, планируется, что в 2025 году он принесет 60 млн евро.
В общей сложности решения Фонда обороны обеспечат дополнительное финансирование в размере почти 259 млн евро в 2025 году, более 425 млн евро в 2026 году и почти 444 млн евро в 2027 году.