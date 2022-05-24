"Я думаю, что мы должны найти альтернативные транзитные пути, и страны Балтии, Литва и Польша могли бы стать альтернативным путем, чтобы украинское зерно перевозилось и находило свои цепочки поставок", - говорится в комментарии президента, опубликованном в понедельник президентской Группой по коммуникации.

По словам литовского лидера, проблема "двоякая", потому что и Украина не может экспортировать излишки зерна, и если зерно не будет поступать в Северную Африку, это может стать частью мирового продовольственного кризиса.

Одесса - крупнейший порт Украины, важный для экспорта зерна, но заблокированный российскими кораблями. Это ставит под угрозу мировое снабжение продовольствием.

Говоря о повестке дня Давосского экономического форума, Науседа заявил, что его основной темой является война России против Украины, и опыт Литвы по отказу от импорта энергоносителей из России будет важен для других стран.

"Для нас очень важно послать сигнал о том, что примеру, который продемонстрировала Литва, действительно нужно следовать, и он может быть использован в других странах - я имею в виду наш отказ покупать российский природный газ, нефть, а теперь и электроэнергию. Да, нужны некоторые изменения, но решения Литвы в этих сферах сегодня уже реализуются в других странах, и, я надеюсь, что нам есть, что полезного сказать нашим коллегам", - сказал литовский лидер.