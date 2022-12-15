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Продолжается рабочий визит президента Литовской Республики Гитанаса Науседы в Брюссель. В среду глава государства принял участие в саммите ЕС – АСЕАН. Особое внимание в своем выступлении на встрече лидеров европейских и азиатских стран Президент Литвы уделил вопросам безопасности и энергетики.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Josvydas Elinskas

Президент отметил, что связи между странами Европы и Юго-Восточной Азии ценны и важны в контексте войны России против Украины. По словам Г. Науседы, Европу и Юго-Восточную Азию объединяет уважение к основанному на правилах международному порядку и принципам многосторонности, сообщает Группа по вопросам коммуникации офиса президента.

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"Последствия войны России против Украины ощущает весь мир. Это не локальный конфликт где-то далеко – это война в Европе с глобальными последствиями. Международное сообщество не должно оставаться равнодушным к тому, что член Совета Безопасности ООН – Россия – совершает геноцид украинского народа", - отметил президент.

Г. Науседа подчеркнул, что принципиальная позиция стран Юго-Восточной Азии в отношении войны России против Украины – осуждение действий России и требование ответственности – имеет чрезвычайно важное значение.

В своем выступлении президент также отметил, что необходимо снижать зависимость от российских энергоносителей, поскольку Кремль использует их как инструмент политического шантажа, а полученную прибыль использует для финансирования войны в Украине.

"Если вы получили от Кремля предложение приобрести более дешевый газ, не поддавайтесь обману – это очередная попытка получить рычаги для политического шантажа. Любое энергетическое сотрудничество с агрессором опасно. Нам нужно двигаться в направлении диверсификации источников энергии и зеленой энергетики. Литва готова делиться своим опытом в развитии СПГ-проектов", - отметил глава государства.

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