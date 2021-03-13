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Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что страна уже начинается готовиться к жизни после пандемии. Он также призывает страну участвовать в оказании помощи сильно пострадавшим государствам.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Kiril Čachovskij

Об этом президент упомянул в письме папа римскому Франциску по случаю 8-й годовщины его избрания на этот пост, сообщает пресс-служба президента.

"Литва, как и многие другие страны, с помощью внутренних усилий и тесно сотрудничая с другими странами, уже начинает готовиться к жизни после пандемии", – писал Науседа в своем поздравлении.

Он сказал, что страны должны проявить солидарность как в помощь вакциной, так и в борьбе с последствиями пандемии.

"Мы считаем, что все вместе обязаны участвовать в обеспечении самых уязвимых стран вакциной от вируса, помочь им справиться с социальными и экономическими последствиями кризиса", – сказал президент.

Согласно сообщению, Науседа от своего имени и от имени всех жителей Литвы поздравил папа римского с годовщиной избрания, поблагодарил за вклад Католической церкви в обуздание пандемии во всем мире, включая Литву.

В сентябре 2018 года папа Франциск побывал с визитом в странах Балтии.

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