"Совершенно понятно, что для Украины это чрезвычайно важный политический, моральный и психологический сигнал, который укрепит их боевой дух", - заявил глава государства в пятницу в Румынии.
"Я действительно не думаю, что это невыполнимая миссия", — добавил он.
Он также подчеркнул, что Украине предстоит пройти долгий путь, прежде чем стать членом Сообщества, "пока не будут выполнены все необходимые условия".
Президент заявил, что намерен и впредь делать все возможное для большей европейской интеграции Украины.
Об этом Г. Науседа заявил после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
По словам президента, Румыния готова в следующем году усилить миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, а также поддерживает ужесточение санкций в отношении России.
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