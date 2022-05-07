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Статус кандидата в члены Европейского Союза для Украины укрепит боевой дух украинцев, считает президент Литвы Гитанас Науседа.
Gitanas Nausėda lankosi Ukrainoje.
Gitanas Nausėda lankosi Ukrainoje.
© LRPK

"Совершенно понятно, что для Украины это чрезвычайно важный политический, моральный и психологический сигнал, который укрепит их боевой дух", - заявил глава государства в пятницу в Румынии.

"Я действительно не думаю, что это невыполнимая миссия", — добавил он.

Он также подчеркнул, что Украине предстоит пройти долгий путь, прежде чем стать членом Сообщества, "пока не будут выполнены все необходимые условия".

Президент заявил, что намерен и впредь делать все возможное для большей европейской интеграции Украины.

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Об этом Г. Науседа заявил после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

По словам президента, Румыния готова в следующем году усилить миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, а также поддерживает ужесточение санкций в отношении России.

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