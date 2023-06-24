Президент Литвы созывает заседание Совета госбезопасности

Немного раньше 24 июня президент по телефону общался с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Беседа была посвящена ситуации в России.

Глава страны подчеркнул, что поход мятежников на Москву уже вызвал третью волну бегства жителей России в соседние страны. Поэтому Литва и другие страны должны уделить особое внимание контролю восточных границ.

Президент говорил с премьером Польши о необходимости поддержания постоянного контакта и согласования действий.

Как уже сообщалось ранее, в минувшую пятницу основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин опубликовал серию сообщений, в которых обвинил Минобороны России в целенаправленном нанесении удара по позициям наемников. Источники телеканала "Воля" сообщают, что удар по лагерю ЧВК Вагнер был местью Пригожину за устроенный им год назад артиллерийский удар по штабу ЧВК в Попасной.