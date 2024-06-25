Президент Литвы созывает заседание Государственного совета обороны

Как сообщает Офис президента, на очередной встрече члены ГСО ознакомятся с ситуацией и планами оказания военной поддержки Украине.

Также будет проведена оценка территорий, пригодных для тренировок и полигонов, будут рассмотрены и другие вопросы обеспечения безопасности и защиты государства.