2024.06.25 17:17

Президент Литвы созывает заседание Государственного совета обороны

 
ru.DELFI.lt
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа

Президент Гитанас Науседа в среду созывает заседание Государственного совета обороны (ГСО).

Как сообщает Офис президента, на очередной встрече члены ГСО ознакомятся с ситуацией и планами оказания военной поддержки Украине.

Также будет проведена оценка территорий, пригодных для тренировок и полигонов, будут рассмотрены и другие вопросы обеспечения безопасности и защиты государства.

Согласно Конституции Литвы, ГСО рассматривает и координирует ключевые вопросы государственной обороны. В состав совета входят президент, премьер-министр, спикер Сейма, министр обороны и командующий армией. Совет возглавляет президент.

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