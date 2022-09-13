В ходе беседы президент подчеркнул, что необходимо сохранять и наращивать темпы оказания военной поддержки Украине, поскольку на поле боя решается будущее Европы в целом, сообщили в администрации президента.
"Мы убеждены, что военная поддержка Запада вместе с героическим сопротивлением украинцев жестокому кремлевскому режиму становится решающим фактором в этой войне с Россией. Мы должны бороться с энергетическим шантажом России и наращивать поддержку Украины", — заявил руководитель Литвы.
Обсуждая ситуацию на Запорожской АЭС, литовский лидер подчеркнул, что военные действия России вблизи крупнейшей в Европе АЭС несут угрозу ядерной катастрофы.
Президент отметил, что международное сообщество должно активно требовать от Кремля вывода своих военных сил с Запорожской АЭС и других оккупированных территорий Украины.
Обращаясь к французскому лидеру, Науседа также подчеркнул необходимость скорейшего принятия общего решения ЕС относительно роста цен на энергоносители. По словам главы Литвы, европейские меры должны "устранить зависимость цен на газ и электроэнергию", а также не нарушать принципы общего рынка электроэнергии.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Официально: режим ЧП в Литве продлен до середины декабря, граница для российских туристов закроется
Чрезвычайное положение (ЧП) в Литве продлено до...
Экономист: мы оказались в незавидном положении, энергетический кризис больно ударит по Литве
Экономике Литвы , Латвии и Эстонии придется...
В парламенте Литвы предлагают оставить запрет на все СМИ официальных Москвы и Минска
Председатель Комитета Сейма по культуре Витаутас...
Парламент Литвы одобрил поправки: водители быстрее будут получать штрафы за превышение скорости
Парламент Литвы в первом чтении одобрил поправки к...
Русский драматический театр Литвы переименован в Вильнюсский старый театр
По приказу министра культуры Симонаса Кайриса меняется...