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Президент Литвы Гитанас Науседа обсудил во вторник по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном ход войны России в Украине, поддержку Киева, ситуацию на Запорожской АЭС и возможные действия Европейского Союза (ЕС) по решению проблемы цены на энергоносители .
Emmanuelis Macronas, Gitanas Nausėda
Emmanuelis Macronas, Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

В ходе беседы президент подчеркнул, что необходимо сохранять и наращивать темпы оказания военной поддержки Украине, поскольку на поле боя решается будущее Европы в целом, сообщили в администрации президента.

"Мы убеждены, что военная поддержка Запада вместе с героическим сопротивлением украинцев жестокому кремлевскому режиму становится решающим фактором в этой войне с Россией. Мы должны бороться с энергетическим шантажом России и наращивать поддержку Украины", — заявил руководитель Литвы.

Обсуждая ситуацию на Запорожской АЭС, литовский лидер подчеркнул, что военные действия России вблизи крупнейшей в Европе АЭС несут угрозу ядерной катастрофы.

Президент отметил, что международное сообщество должно активно требовать от Кремля вывода своих военных сил с Запорожской АЭС и других оккупированных территорий Украины.

Обращаясь к французскому лидеру, Науседа также подчеркнул необходимость скорейшего принятия общего решения ЕС относительно роста цен на энергоносители. По словам главы Литвы, европейские меры должны "устранить зависимость цен на газ и электроэнергию", а также не нарушать принципы общего рынка электроэнергии.

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