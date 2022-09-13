В ходе беседы президент подчеркнул, что необходимо сохранять и наращивать темпы оказания военной поддержки Украине, поскольку на поле боя решается будущее Европы в целом, сообщили в администрации президента.

"Мы убеждены, что военная поддержка Запада вместе с героическим сопротивлением украинцев жестокому кремлевскому режиму становится решающим фактором в этой войне с Россией. Мы должны бороться с энергетическим шантажом России и наращивать поддержку Украины", — заявил руководитель Литвы.

Обсуждая ситуацию на Запорожской АЭС, литовский лидер подчеркнул, что военные действия России вблизи крупнейшей в Европе АЭС несут угрозу ядерной катастрофы.

Президент отметил, что международное сообщество должно активно требовать от Кремля вывода своих военных сил с Запорожской АЭС и других оккупированных территорий Украины.

Обращаясь к французскому лидеру, Науседа также подчеркнул необходимость скорейшего принятия общего решения ЕС относительно роста цен на энергоносители. По словам главы Литвы, европейские меры должны "устранить зависимость цен на газ и электроэнергию", а также не нарушать принципы общего рынка электроэнергии.