Президент Литвы – союзникам по НАТО: время для решительных решений!

Президент отметил, что создание Совета Украина – НАТО и отмена требования выполнить План действий по членству являются важными и долгожданными шагами на пути Украины к евро-атлантической интеграции.

"Здесь, в Вильнюсе, мы должны четко заявить, что будущее Украины – в НАТО. Мы должны обозначить для Украины четкий путь к членству. Если мы не пригласим Украину в Альянс, мы так и будем посылать сигналы неуверенности и стратегических колебаний, которые уже дорого обошлись нам в прошлом. Чем дольше мы не решаемся пригласить Украину в НАТО, тем больше мы отдаляем окончание войны", - сказал глава Литвы.

Президент подчеркнул, что нерешенные проблемы или запоздалые решения ведут лишь к новым кризисам или даже войне. "Именно сейчас настало время для решительных и смелых решений", - подчеркнул Г. Науседа.