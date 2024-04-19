Президент Литвы сообщил о задержании в Польше двоих подозреваемых по делу об избиении Волкова

"Благодарю Польскую Республику за отличную работу, мы говорили об этом с президентом Польши, благодарю за отличное сотрудничество. Тем самым хочу поблагодарить наших сотрудников криминальной разведки, которые выполнили первую, самую главную подготовительную работу. Вскоре, после осуществления процессуальных действий, эти лица будут переданы Литве", – сказал Науседа.

Он заметил, что пока не может сказать, когда это произойдет, равно как не может назвать их имена.

Delfi напоминает, что на соратника покойного Алексея Навального, российского оппозиционера Леонида Волкова в середине марта было совершено нападение около его дома в Вильнюсе.