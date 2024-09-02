2024.09.02 14:38

Президент Литвы сомневается в успехе предложения о введении санкций против израильских министров: отношение стран ЕС очень разное

 
ELTA
ru.DELFI.lt

Президент Гитанас Науседа утверждает, что сомневается в реализации предложения главы внешнеполитического ведомства Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля о введении санкций против членов правительства Израиля. По словам главы Литвы, у стран-членов ЕС нет общего подхода к конфликту на Ближнем Востоке.

„Разжигание раздора – это плохо, независимо от того, откуда он исходит. Однако у меня есть серьезные сомнения по поводу инициативы г-на Борреля. Мне кажется, он сам не верит в успех этой инициативы“, - в понедельник, посещая Тракай, журналистам сказал Г. Науседа.

„За столом ЕС у нас очень разные государства с разными подходами к этому конфликту“, - подчеркнул он.

На прошлой неделе Ж. Боррель предложил 27 странам-членам ЕС ввести санкции в отношении министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Kopijuoti, platinti, skelbti agentūros ELTA informacijas ir fotoinformacijas be raštiško agentūros ELTA sutikimo draudžiama.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии