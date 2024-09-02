Президент Литвы сомневается в успехе предложения о введении санкций против израильских министров: отношение стран ЕС очень разное

„Разжигание раздора – это плохо, независимо от того, откуда он исходит. Однако у меня есть серьезные сомнения по поводу инициативы г-на Борреля. Мне кажется, он сам не верит в успех этой инициативы“, - в понедельник, посещая Тракай, журналистам сказал Г. Науседа.