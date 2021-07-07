"Это говорит только о желании белорусского режима самоизолироваться и стать еще более зависимым от большого соседа", - сказал журналистам Г. Науседа.
"Такие усилия по самоизоляции, отграничению от внешнего мира обычно заканчиваются печально, плохо для самой страны и ее жителей", - добавил он.
По словам главы государства, ситуация показывает, что интересы жителей и гражданского общества Беларуси - это то, что "интересует белорусский режим меньше всего".
"Режим озабочен только своим выживанием любой ценой", - сказал Г. Науседа.
Министерство иностранных дел (МИД) Беларуси во вторник сообщило, что сокращает персонал посольства Литвы до минимума, пока не будут прекращены "недружественные, нагнетающие конфронтацию инициативы Литвы в отношении Беларуси".
Персонал посольства сокращается до одного консульского работника и трех технических и административных работников.
МИД Литвы утверждает, что готовит ответные меры для Беларуси.
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