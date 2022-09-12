По словам главы государства, после принятия закона о "спасении футбола" ситуация не изменится, а Литве может грозить исключение из международных соревнований.

"Если бы в нашим футболом занимались люди, которые действительно хорошо разбираются в футболе, наверное, было бы больше пользы, но, честно говоря, я не думаю, что если мы пойдем по этому пути и создадим законы, чтобы спасти футбол (мы добьемся результатов), так, мы наверное, можем дойти и до того, что начнем создавать закон о спасении веры или подобный", - сказал президент журналистам в Клайпеде в понедельник.

Руководитель страны заявил, что плохая ситуация с футболом "начинается раньше национальной сборной" и связана со всей системой подготовки, и одним законом проблему не решить.

"Не исключено, что это может привести к тому, и таких примеров у нас немало, когда международные организации, простите меня за это слово, вытолкнут нас с международных соревнований, и тогда мы будем жить без футбола, как сейчас живет Россия", – сказал президент.

Несколько парламентариев, входящих в правящую коалицию, представили в понедельник зарегистрированный законопроект, предлагающий временно ввести прямое управление Литовской федерацией футбола.

По словам заместителя министра образования, науки и спорта Линаса Обкарскаса, "необходимо оценить возможные негативные последствия такого решения", такие как приостановка национальных сборных, риск неполучения средств от международных федераций.

В связи с этим министерство предлагает FIFA и UEFA принять участие в этом процессе.

Проект предусматривает, что на время действия закона функции руководящих органов ЛФФ возьмет на себя временный администратор, которого назначит Министерство образования, науки и спорта.

Предлагается также, чтобы членами руководящих органов ЛФФ не могли быть лица, осужденные за умышленное преступление.